Dành cho bạn

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Khác
a
Thành phố Hồ Chí Minh

Văn phòng Đăng ký Đất đai Thành phố Hồ Chí Minh thông báo về việc hoàn tiền

Văn phòng Đăng ký Đất đai Thành phố Hồ Chí Minh xin thông báo về việc hoàn tiền cho 28 tổ chức, cá nhân chuyển nhầm tiền vào tài khoản Văn phòng Đăng ký đất đai Thành phố Hồ Chí Minh mở tại ngân hàng Sài Gòn Công thương. Văn phòng Đăng ký đất đai Thành phố Hồ Chí Minh không liên quan, không yêu cầu thu số tiền này và đã hoàn trả tiền vào tài khoản chuyển đến. Danh sách đã hoàn trả tiền chuyển nhầm như hình

Cần bán
Ms Liên
Thành phố Đà Nẵng

Công ty Đấu giá Hợp danh Miền Trung thông báo đấu giá

1. Tài sản đấu giá là: Quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất tại thửa đất số: 207, tờ bản đồ số: 04 (theo CSDL mới là thửa đất số: 30, tờ bản đồ số: 8) có địa chỉ tại số 93 Huỳnh Thúc Kháng, phường An Xuân, thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam cũ(nay là số 93 Huỳnh Thúc Kháng, phường Tam Kỳ, thành phố Đà Nẵng) - Giá khởi điểm: 4.073.828.404 đồng (Bốn tỷ, không trăm bảy mươi ba triệu, tám trăm hai mươi tám nghìn, bốn trăm lẻ bốn đồng). - Phí tham gia đấu giá (mua hồ sơ): 400.000 đồng /1 bộ hồ sơ - Tiền đặt trước: 700.000.000 đồng (Bảy trăm triệu đồng chẵn) - Bước giá: 20.000.000 đồng (Hai mươi triệu đồng chẵn) (Giá trên chưa bao gồm phí công chứng hợp đồng mua bán,Thuế, phí, lệ phí sang tên quyền sở hữu và sử dụng tài sản theo quy định Nhà nước (nếu có)) Hạn chế của tài sản: Theo hiện trạng thực tế theo biên bản kê biên, xử lý tài sản ngày 10/9/2025 của Thi hành án dân sự thành phố Đà Nẵng (Khu vực 5) có diện tích 88.6 m² (diện tích theo Giấy chúng nhận là 101,6 m²) và diện tích xây dụng 354,4 m². Diện tích đất được xác định theo số liệu đo đạc thực tế đã kê biên. Đối với phần diện tích nhà nằm ngoài ranh giới đất thì người mua tài sản được sử dụng nhưng phải tháo dỡ khi nhà nước yêu cầu. Sau khi bán đấu giá tài sản thì chỉnh lý biến động giảm giấy CNQSDĐ cho người mua tài sản đầu giá. 2. Hình thức, phương thức đấu giá: Đấu giá trực tuyến theo phương thức trả giá lên và liên tục. 3. Điều kiện, cách thức tham gia đấu giá: - Cá nhân, tổ chức đủ điều kiện tham gia đấu giá theo quy định của Luật Đấu giá tài sản năm 2016 (sửa đổi, bổ sung năm 2024) và quy định khác của pháp luật có liên quan. 4. Thời gian, địa điểm bán hồ sơ, nộp hồ sơ: - Thời gian bán hồ sơ và nhận hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá: Bắt đầu lúc: 07h30 ngày 15/7/2026, hết hạn lúc 17h00 ngày 27/7/2026 (trong giờ hành chính). Tại Công ty Đấu giá Hợp danh Miền Trung (Số 114 Trưng Nữ Vương, P Bàn Thạch, TP Đà Nẵng). + Trên trang trực tuyến của Công ty Đấu giá Hợp danh Miền Trung; https://daugiamientrungqmt.com/ + Liên hệ trực tiếp tới Mr. Lộc (096.662.2345) để được hướng dẫn 5. Thời gian, địa điểm nộp tiền đặt trước: - Thời gian tiền đặt trước: Bắt đầu lúc: 07h30 ngày 15/7/2026, hết hạn lúc 17h00 ngày 27/7/2026. Khách hàng tham gia đấu giá nộp tiền đặt trước vào Tài khoản của Công ty Đấu giá Hợp danh Miền Trung. - Tên tài khoản: Công ty Đấu giá Hợp danh Miền Trung - Tài khoản số: 5622133953 - Mở tại: Ngân hàng TMCP đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) - CN Quảng Nam 6. Thời gian, địa điểm xem tài sản: - Thời gian xem tài sản: từ ngày 20/7/2026 đến ngày 22/7/2026 ( trong giờ hành chính) Khách hàng có nhu cầu đi xem phải liên hệ Công ty để được sắp xếp. - Địa điểm xem tài sản: 93 Huỳnh Thúc Kháng, phường Tam Kỳ, thành phố Đà Nẵng. 7. Thời gian, địa điểm đấu giá: Từ 13h30 đến 14h30 ngày 29/7/2026 trên trang thông tin điện tử: daugiamientrungqmt.com. (Lưu ý: Thông báo này thay cho thư mời đối với khách hàng đủ điều kiện tham gia đấu giá) Mọi chi tiết xin liên hệ: Công ty Đấu giá Hợp danh Miền Trung; ĐC: Số 114 Trưng Nữ Vương, P Bàn Thạch, TP Đà Nẵng; ĐT: 086 9143999 (Ms Liên).

4,073 tỷ VND
Khác
Nguyễn Anh Đức
Thành phố Hồ Chí Minh

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Thành phố Hồ Chí Minh thông báo

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Thành phố Hồ Chí Minh đang thụ lý điều tra vụ án, có liên quan đến các phương tiện, không rõ chủ sở hữu sau: 1. Xe mô tô BS: 94B1 113.94; SK: RLHH012100Y003851; SM: HC12E5003834. 2. Xe mô tô BS: 60FK - 0590; SK: Không; SM: Không. 3. Xe mô tô BS: 62Y1 - 1650; SK: RMMWCH6MM81653365; SM: VDP1P52FMH653365. Trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày đăng báo, nếu không ai đến giải quyết thì Cơ quan CSĐT Công an Thành phố Hồ Chí Minh sẽ xử lý theo quy định của pháp luật. Điện thoại liên hệ: 0918709289 Nguyễn Anh Đức. Kết quả đăng báo xin gửi về đồng chí Nguyễn Anh Đức, Công an phường Tân Đông Hiệp, số đường ĐT 747, khu phố Ba Đình, phường Tân Đông Hiệp, Thành phố Hồ Chí Minh. Số điện thoại: 0918709289.

Cần bán
Phạm Văn Thịnh
Thành phố Hồ Chí Minh

Công ty Luật TNHH MTV HTL Hưng Thịnh cần tuyển thực tập hành nghề luật sư

1/ Điều kiện tuyển thực tập hành nghề luật sư: + Yêu nghề, Trung thực, mong muốn nâng cao trình độ pháp lý, tư cách luật sư. Có ý thức trách nhiệm cao, gắn bó với văn phòng lâu dài. Có nghĩa vụ đóng Quỹ xã hội từ thiện: 01 triệu 03 tháng thực tập. Có thể được giảm, hoặc miễn tùy hoàn cảnh .v.v + Có ý thức và tâm huyết góp phần phát triển văn phòng, vì cuộc sống tương tương lai của mọi người ở phía trước, Vì một nền công lý Ngày một minh bạch hơn trong xã hội. 2/ Quyền lợi: Môi trường làm việc tốt. Có điều kiện học hỏi và nâng cao kiến thức Thù lao theo vụ việc, khi có khả năng tham gia giải quyết vụ việc có thể hưởng tỷ lệ từ 50% đến 80% nếu vụ việc của khách hàng do mình giới thiệu cho công ty Được luật sư có kinh nghiệm hướng dẫn nâng cao trình độ, phong cách luật sư .v.v 3/ Hồ sơ ứng tuyển: Hồ sơ ứng tuyển, nêu rõ một cách trung thực: + Vì sao chọn nghề Luật sư ? mục đích sau này trở thành luật sư ? + Sơ yếu lý lịch rõ ràng. + Bằng cấp, chứng chỉ liên quan. 4/ Cách thức và thời hạn nhận hồ sơ: Nộp hồ sơ qua email: phamvannthinh2014@gmail.com Thời hạn: không hạn chế cho đến khi tìm được người phù hợp. 5/ Thời gian và địa điểm làm việc: Thời gian: làm việc linh động trong tuần có thể trao đổi lại về thời gian .v.v Địa điểm: làm việc số 45/21 Hoàng Diệu 2, Phường Linh Xuân, TP HCM Điện thoại: 0903 66 22 08 gặp luật sư Phạm Văn Thịnh

Giá thoả thuận
Khác
Phạm Văn Thịnh
Thành phố Hồ Chí Minh

Công ty Luật TNHH MTV HTL Hưng Thịnh cần tuyển luật sư

1/ Điều kiện của luật sư: + Yêu nghề, Trung thực, có ý thức trách nhiệm, tâm huyết gắn bó với công ty lâu dài. Luật sư có khả năng và tạo điều kiện, cùng chia sẻ để góp phần phát triển công ty. Vì cuộc sống của mọi thành viên và tương lai ở phía trước, Vì một nền công lý Ngày một minh bạch hơn trong xã hội. + Luật sư có trình độ pháp lý khá, đủ khả năng xử lý vụ việc được giao, trong từng lĩnh vực: Tranh tụng dân sụ,hình sự, hành chính, lao động, hôn nhân gia đình. Đại diện ngoài tố tụng. Các dịch vụ liên quan tới nhà đất, thành lập, giải thể, phá sản doanh nghiệp. Tư vấn đầu tư nước ngoài. Sở hữu trí tuệXin các loại giấy phép. Kết hôn, ly hôn với người nước ngoài + Có luật sư nào kinh nghiệm lái xe, nếu có. 2/ Quyền lợi của luật sư: Môi trường làm việc tốt. Có điều kiện và nâng cao kiến thức, kinh nghiêm. Mức lương cứng (thỏa thuận) + Thù lao theo vụ việc có thể hưởng tỷ lệ 60% 80% nếu vụ việc là khách hàng do mình giới thiệu đến công ty + Hưởng các quyền lợi của người lao động theo quy định của pháp luật và chính sách phúc lợi theo quy định của công ty Được luật sư có kinh nghiệm hướng dẫn nâng cao trình độ, phong cách luật sư .v.v 3/ Hồ sơ ứng tuyển: Hồ sơ ứng tuyển, nêu rõ một cách trung thực: + Vì sao chọn nghề Luật sư ? + Sơ yếu lý lịch rõ ràng. + Bằng cấp, chứng chỉ liên quan. 4/ Cách thức và thời hạn nhận hồ sơ: Nộp hồ sơ qua email: phamvanthinh2014@gmail.com Thời hạn: không hạn chế cho đến khi công ty tìm được người phù hợp. 5/ Thời gian và địa điểm làm việc: Thời gian: làm việc có thể linh động trong tuần có thể trao đổi lại về thời gian .v.v Địa điểm: làm việc số 45/21 Hoàng Diệu 2, Phường Linh Xuân, TP HCM Điện thoại: 0903 66 22 08 gặp luật sư Phạm Văn Thịnh

Giá thoả thuận
Cần bán
Diễm Thuý
Thành phố Hồ Chí Minh

Bán nhà liên khu 4-5

Nếu bạn đang tìm một căn nhà rộng rãi, thiết kế đẹp và có thể tự hoàn thiện theo phong cách riêng, đây là lựa chọn đáng cân nhắc. Thông tin căn nhà: Kết cấu 1 trệt 3 lầu kiên cố. Diện tích: 4,5m × 14m. Đường trước nhà rộng 7m, ô tô lưu thông và đậu đỗ thuận tiện. 4 phòng ngủ rộng rãi, công năng tối ưu. Phòng khách sang trọng, bếp riêng, phòng thờ, sân thượng và hệ thống WC đầy đủ. Nội thất trống, thuận tiện bố trí theo nhu cầu và gu thẩm mỹ của gia chủ. Thiết kế mang phong cách Châu Âu hiện đại, không gian thoáng, nhiều ánh sáng tự nhiên. Vị trí đẹp trên đường liên khu 4-5, khu dân cư hiện hữu, an ninh, đường thông thoáng, thuận tiện di chuyển. Tiện ích xung quanh đầy đủ: chợ, trường học các cấp, siêu thị, bệnh viện, ngân hàng, cửa hàng tiện lợi, quán cà phê đáp ứng mọi nhu cầu sinh hoạt hằng ngày. Phù hợp để an cư, mở văn phòng, kinh doanh hoặc đầu tư cho thuê. Liên hệ: 0808224522 ( C.Thuý ) để xem nhà thực tế và thương lượng trực tiếp.

6,750 tỷ VND
69
4
3
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Cần bán
Thành phố Hồ Chí Minh

Văn phòng Đăng ký Đất đai Thành phố Hồ Chí Minh xin thông báo về việc hoàn tiền cho 28 tổ chức, cá nhân

Văn phòng Đăng ký Đất đai Thành phố Hồ Chí Minh xin thông báo về việc hoàn tiền cho 28 tổ chức, cá nhân chuyển nhầm tiền vào tài khoản Văn phòng Đăng ký đất đai Thành phố Hồ Chí Minh mở tại ngân hàng Sài Gòn Công thương. Văn phòng Đăng ký đất đai Thành phố Hồ Chí Minh không liên quan, không yêu cầu thu số tiền này và đã hoàn trả tiền vào tài khoản chuyển đến.Danh sách đã hoàn trả tiền chuyển nhầm: STT Họ và tên Số Căn cước công dân/Mã số thuế Số tiền chuyển nhầm (Đvt: đồng) Ghi chú chi phí đăng báo khấu trừ  (Đvt: đồng) 1 Nguyễn Thị Thanh Hương 045192003259 997.000 381 2 Lê Thị Hằng 038160011109 144.804.051 55.324 3 Nguyễn Thị Thúy Quỳnh 075187015181 114.125.760 43.603 4 Nguyễn Thị Tuyết 038180013060 1.529.000 584 5 Nguyễn Thị Thanh 042192007942 2.386.000 912 6 Phạm Thị Thanh Thanh 051168002772 200.000 76 7 Nguyễn Văn Tấn Phước 077098005827 1.246.000 476 8 Huỳnh Ngọc Tuyết 079182028955 30.000.000 11.462 9 Trần Thị Thu Thúy 036186002493 1.026.000 392 10 Hoàng Thị Thùy 045185003692 819.000 313 11 Nguyễn Nguyễn 052070021131 982.000 375 12 Lê Hải Đăng 046097001864 824.000 315 13 Lê Anh Dũng 040087012593 886.000 339 14 Ngô Hữu Hậu 083097013598 1.866.000 713 15 Nguyễn Hữu Thái 079062023389 2.213.000 846 16 Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Địa Ốc Phú Gia An 0305004136 400.000 153 17 Nguyễn Thanh Liêm 024084015656 4.600.000 1.757 18 Trương Thị Ánh Liệu 066199005025 200.000 76 19 Nguyễn Xuân Minh 054076000035 3.025.000 1.156 20 Mai Thị Tín 077180007266 846.763 324 21 Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Bất Động Sản Hướng Dương 3702986325 345.043.794 131.829 22 Nguyễn Thị Thanh Dung 079179006343 933.000 356 23 Lý Văn Ngọc 040090035510 1.104.000 422 24 Nguyễn Khánh 079085008476 3.868.000 1.478 25 Võ Hữu Thọ 079098027214 643.000 246 26 Nguyễn Thị Thu Hiền 080184007015 1.008.000 385 27 Nguyễn Thị Thủy Tiên 051177000307 1.453.000 555 28 Nguyễn Đình Chiến 031059003212 400.000 152 Tổng cộng 667.428.368 255.000  

Cần bán
Đặng quốc Cường
Thành phố Đà Nẵng

Cần bán gấp lô đất 120m2 mặt tiền Phan văn Đáng, Hòa Xuân, Đà nẵng

Cơ hội tốt cho nhu cầu an cư lẫn đầu tư sinh lời. * Diện tích: 120m2 (ngang =6m, dài 20m) vuông vức, phong thủy đẹp. * Vị trí: Mặt tiền đường Phan văn Đáng Đường quy hoạch rộng , thông thoáng, hạ tầng hoàn thiện, không vướng hố ga hay trụ điện. * Tiện ích xung quanh: Khu dân cư đông đúc, dân trí cao, an ninh . Gần trường học, chợ, các tiện ích công cộng của khu ĐT sinh thái Hòa xuân. Giao thông kết nối thuận tiện. * Pháp lý và thủ tục: Sổ đỏ chính chủ, pháp lý hoàn toàn sạch, không tranh chấp, không cắm ngân hàng. Hỗ trợ sang tên công chứng ngay trong ngày cho khách hàng thiện chí. * Giá bán: 5 tỷ 9 (có thương lượng chút lộc cho khách thiện chí) * Liên hệ chính chủ đt: 0913236954 tên Cường để làm việc trực tiếp và xem đất.

5,9 tỷ VND
120
Khác

Thông báo mời chào giá cạnh tranh

Công ty CP Dầu khí Mê Kông (PETROMEKONG) hoạt động trong lĩnh vực kinh doanh các sản phẩm xăng dầu tại khu vực ĐBSCL, Công ty đang tiến hành lựa chọn đơn vị có đủ năng lực thực hiện gói thầu: Thi công sửa chữa một số hạng mục theo đề án 1114 tại cửa hàng xăng dầu số 45, 72 thuộc địa bàn tỉnh Vĩnh Long (Trà Vinh cũ). - Thời gian phát hành yêu cầu chào giá: 7h30 ngày 13 / 7 / 2026. - Hạn chót nhận hồ sơ báo giá: 17h30 ngày 17 / 7 / 2026. - Nhà thầu quan tâm liên hệ theo địa chỉ Công ty số 60-62, Đường 3/2, P.Ninh Kiều, TP.Cần Thơ (Phòng Kế hoạch đầu tư và An toàn Phan Văn Bao Phụ trách đầu tư xây dựng, điện thoại: 02923.810.817 # 144). Trân trọng thông báo.

Khác
Thành phố Hồ Chí Minh

Happy Align khay niềng răng trong suốt thế hệ mới

Niềng răng ngày nay không chỉ là làm đều răng, mà còn là trải nghiệm chỉnh nha thẩm mỹ, thoải mái và hiện đại hơn. Tại Nha Khoa Happy, HappyAlign là giải pháp niềng răng trong suốt được nhiều khách hàng lựa chọn nhờ sự tiện lợi và tính thẩm mỹ cao. TỐI ƯU CHO CẤU TRÚC RĂNG HÀM NGƯỜI CHÂU Á Hệ thống khay niềng trong suốt HappyAlign được định hướng thiết kế phù hợp với sinh lý răng xương của người châu Á. CÔNG NGHỆ KHAY NIỀNG TRONG SUỐT HIỆN ĐẠI HappyAlign sử dụng công nghệ nhựa nhiệt dẻo 3 lớp độc quyền Happy Flex, giúp khay niềng: - Ôm sát răng tốt hơn - Tăng độ linh hoạt và đàn hồi - Giảm cảm giác khó chịu khi đeo - Hỗ trợ lực dịch chuyển răng ổn định hơn VẬT LIỆU ĐẠT CHỨNG NHẬN FDA Khay niềng HappyAlign sử dụng vật liệu đạt chứng nhận FDA Hoa Kỳ, đảm bảo tiêu chuẩn an toàn trong lĩnh vực nha khoa. Giúp khách hàng an tâm hơn trong suốt quá trình chỉnh nha. ƯU ĐIỂM CỦA KHAY NIỀNG TRONG SUỐT HAPPYALIGN - Trong suốt, tăng tính thẩm mỹ - Dễ tháo lắp khi ăn uống và vệ sinh - Phù hợp với người thường xuyên giao tiếp - Hỗ trợ chỉnh nha nhẹ nhàng và hiện đại hơn Với HappyAlign, niềng răng không còn là hành trình khiến bạn e ngại khi cười hay giao tiếp. Bạn vẫn có thể tự tin học tập, làm việc và xuất hiện trước mọi người trong suốt quá trình chỉnh nha. Inbox Nha Khoa Happy để được tư vấn lộ trình niềng răng phù hợp - Hotline: 0337 379 737 - Website: nhakhoahappy.com.vn - Hệ thống chi nhánh Nha Khoa Happy: Cơ sở 1: 437 Man Thiện, P. Tăng Nhơn Phú, TP.HCM Cơ sở 2: 740 Kha Vạn Cân, P. Thủ Đức, TP.HCM Cơ sở 3: 106 Quốc lộ 1K, P. Linh Xuân, TP.HCM Cơ sở Phú Nhuận: 56B Hoa Lan, P. Cầu Kiệu, TP.HCM Cơ sở Vinhomes: NX-LP 70 Nguyễn Xiển, KĐT Manhattan Vinhomes Grand Park, P. Long Bình, TP.HCM.

Khác
Thành phố Hồ Chí Minh

Rainbow Art khai giảng lớp vẽ thiếu nhi khơi dậy đam mê sáng tạo cho trẻ từ 3 tuổi

Nhằm tạo môi trường học tập nghệ thuật bổ ích, phát triển tư duy sáng tạo và khả năng cảm thụ mỹ thuật cho trẻ, Lớp vẽ Rainbow Art chính thức tuyển sinh các lớp vẽ thiếu nhi mới với nhiều ưu đãi hấp dẫn dành cho phụ huynh đăng ký sớm. Tham gia chương trình, các bé sẽ được tiếp cận đa dạng chất liệu mỹ thuật, tự do phát huy khả năng sáng tạo, rèn luyện tư duy thẩm mỹ và kỹ năng quan sát thông qua các hoạt động học tập phù hợp theo từng độ tuổi. Đặc biệt, Rainbow Art triển khai nhiều ưu đãi hấp dẫn nhân dịp khai giảng: - Học thử miễn phí - Học phí ưu đãi chỉ 999.000 đồng/2 tháng - Tặng quà dành cho học viên đăng ký sớm - Chương trình học đa chất liệu, phát triển sáng tạo toàn diện - Nhận học viên từ 3 tuổi trở lên Hiện các lớp mới đang trong giai đoạn tuyển sinh với số lượng giới hạn. Phụ huynh quan tâm có thể liên hệ trực tiếp để được tư vấn lộ trình học phù hợp theo độ tuổi và năng lực của trẻ. LỚP VẼ RAINBOW ART Địa chỉ: 148/6 Hoàng Diệu 2, phường Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh Liên hệ: 0902 717 312 Một không gian nghệ thuật đầy sắc màu, nơi các em nhỏ được thỏa sức sáng tạo và nuôi dưỡng niềm yêu thích hội họa từ những năm đầu đời.

999.000 VND
Khác
clean express
Thành phố Hồ Chí Minh

Clean Express, nơi bạn có thể an tâm gửi giày, túi xách, balo của mình đến để chăm sóc và làm đẹp

Tại Clean Express, chúng mình có đủ các dịch vụ: - Vệ sinh giày chuyên sâu sạch sâu từng sợi vải, thơm lâu cực đỉnh - Repaint giày tân trang màu sơn, che trầy xước, phù phép như mới mua - Sửa giày dán keo phục hồi đế, dán rách, chỉnh form cực chuẩn - Vệ sinh túi xách, balo làm sạch an toàn, giữ dáng, giữ màu nguyên bản Một địa chỉ trăm giải pháp Cho giày túi balo của bạn luôn như mới! Inbox ngay để được tư vấn chi tiết dịch vụ Hotline/Zalo: 090 309 5916 - 033 8144 052 Freeship toàn khu vực HCM

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Tin đăng mới nhất

Cần bán
Tuấn Lộc
Tỉnh Đắk Nông

Đất thổ cư ngang 15m tách sẵn 2 sổ riêng 7m và 8m, gần Hồ Tây Đăk Mil

Chính chủ cần sang gấp 2 lô đất sát nhau: lô ngang 7m và lô ngang 8m dài khoảng 30m có tổng cộng 250m2 đất thổ cư. Có thể mua lẻ từng lô hoặc mua 2 lô để được lô lớn ngang 15m. Vị trí: https://maps.app.goo.gl/UnvtrT47mKFA1uWr9 Gần Hồ Tây Đăk Mil, Quảng Trường (Trung tâm văn hóa TDTT kết hợp thương mại và khu dân cư), Khu di tích lịch sử Nhà ngục Đăk Mil. Đã có sổ hồng riêng từng lô. Đã có 250m2 đất thổ cư. Đường nhựa 4 làn xe đẹp như hình. Phù hợp xây nhà biệt thự, nhà vườn, kinh doanh cà phê, nhà hàng, homestay, khu vui chơi ... Giá bán thỏa thuận. Liên hệ: 0985.343.980

Giá thoả thuận
471
Cần bán
Giá tốt
Anh Đạt
Tỉnh Bình Dương

Chính chủ bán đất Tân Thành 08 Full Thổ Cư 230.7m², hẻm 7m

Chính chủ bán đất Tân Thành 08, Bắc Tân Uyên 230.7m², hẻm 7m Chính chủ bán lô đất tại đường Tân Thành 08, Bắc Tân Uyên, Bình Dương. Diện tích đất 230.7m², ngang 5m, dài 46m, có 150m² thổ cư. Lô đất hướng Tây, đường vào rộng 7m, xe hơi né nhau thuận tiện. Vị trí cách DT746B chỉ khoảng 100m. Hẻm đang đổ bê tông, rộng hơn 7m, thích hợp cho nhu cầu xây nhà ở hoặc đầu tư. Từ đất di chuyển đến KCN VSIP 3 và KCN Đất Cuốc chỉ khoảng 10 phút. Khu vực gần chợ Tân Thành, trường học các cấp trong bán kính khoảng 4km, gần khu hành chính và quảng trường xã Bắc Tân Uyên. Lô đất phù hợp để xây nhà ở lâu dài, đầu tư giữ tài sản hoặc làm nhà trọ phục vụ nhu cầu thuê gần khu công nghiệp. Thông tin pháp lý: Sổ hồng riêng, pháp lý đầy đủ, chính chủ bán. Giá bán: 2 tỷ 401 triệu.

2,401 tỷ VND
230.7
Cần bán
Giá tốt
anh Đạt
Tỉnh Bình Dương

Chính chủ bán đất Tân Định 16, Bắc Tân Uyên 283.1m², thổ cư toàn bộ

Chính chủ bán đất Tân Định 16, Bắc Tân Uyên 283.1m², thổ cư cao Chính chủ cần bán lô đất tại Tân Định 16, Bắc Tân Uyên, Bình Dương. Lô đất có diện tích 283.1m², ngang 6m, dài 47m, trong đó có 253m² thổ cư. Đất hướng Đông Bắc, đường vào rộng 6m. Vị trí cách chợ Tân Định khoảng 2.5km, cách trung tâm thương mại chợ Tân Thành khoảng 3km. Khu vực gần trường Tiểu học Tân Định và trạm y tế xã dưới 2km, cách trường THPT Lê Lợi khoảng 4.5km. Từ đường DT476 vào khoảng 400m. Lô đất có diện tích vừa đẹp, thổ cư cao, phù hợp xây nhà ở lâu dài, làm nhà vườn, nhà trọ nhỏ hoặc đầu tư giữ tài sản. Thông tin pháp lý: Sổ hồng riêng, pháp lý đầy đủ, chính chủ bán. Giá bán: 3 tỷ 084 triệu.

3,084 tỷ VND
283.1
Cần bán
Hot
anh Đạt
Tỉnh Bình Dương

Chính chủ bán đất Tân Thành 11, Bắc Tân Uyên 494.3m², Full Thổ Cư

Chính chủ bán đất Tân Thành 11, Bắc Tân Uyên 494.3m², thổ cư cao Chính chủ cần bán lô đất tại Tân Thành 11, Bắc Tân Uyên, Bình Dương. Đất có diện tích 494.3m², ngang 6m, dài 82m, trong đó có 464m² thổ cư. Lô đất hướng Tây, đường vào rộng 6m, xe hơi ra vào thuận tiện. Vị trí cách DT746B chỉ khoảng 200m, hẻm bê tông rộng, dễ di chuyển. Từ đất đến KCN VSIP 3 và KCN Đất Cuốc khoảng 10 phút. Khu vực gần chợ Tân Thành, trường học các cấp trong bán kính khoảng 4km, gần khu hành chính và quảng trường xã Bắc Tân Uyên. Điểm nổi bật của lô đất là diện tích lớn, thổ cư cao, phù hợp xây dựng quy mô lớn. Đây là lựa chọn phù hợp cho khách muốn xây nhà vườn, biệt thự, làm nhà trọ, kho xưởng nhỏ hoặc đầu tư trung dài hạn. Thông tin pháp lý: Sổ hồng riêng, pháp lý đầy đủ, chính chủ bán. Giá bán: 5 tỷ 425 triệu. Liên hệ xem đất: 0775540198 (anh Dương)

5,425 tỷ VND
494.3
Cần bán
Giá tốt
anh Đạt
Tỉnh Bình Dương

Chính chủ bán đất Tân Thành 23, Bắc Tân Uyên 367.9m² Full Thổ Cư

Chính chủ bán đất Tân Thành 23, Bắc Tân Uyên 367.9m², giá 4 tỷ 716 triệu Chính chủ cần bán lô đất tại thị trấn Tân Thành, Bắc Tân Uyên, Bình Dương. Lô đất có diện tích 367.9m², ngang 6m, dài 60m, trong đó có 330m² thổ cư. Đất hướng Bắc, đường vào rộng 7m, xe hơi né nhau thuận tiện. Lô đất đã sẵn nền sạch sẽ, thuận tiện xây dựng. Vị trí cách DT746 và DT746B chỉ khoảng 300m, hẻm bê tông rộng hơn 7m, kết nối giao thông dễ dàng. Từ đất di chuyển đến KCN VSIP 3 và KCN Đất Cuốc khoảng 1015 phút. Khu vực gần chợ Tân Thành, trường học các cấp trong bán kính khoảng 4km, gần khu hành chính và quảng trường xã Bắc Tân Uyên. Lô đất có thổ cư cao, diện tích đẹp, phù hợp xây nhà ở gia đình, làm nhà vườn, biệt thự mini hoặc đầu tư giữ tài sản, làm nhà trọ. Thông tin pháp lý: Sổ hồng riêng, pháp lý đầy đủ, chính chủ bán. Giá bán: 4 tỷ 716 triệu.

4,716 tỷ VND
367.9
Cần bán
Hot
anh Đạt
Tỉnh Bình Dương

Chính chủ bán đất Tân Thành 56, 708.5m², Full thổ cư, ngang 12m

Chính chủ bán đất Tân Thành 56, Bắc Tân Uyên 708.5m², ngang 12m Chính chủ bán lô đất tại Tân Thành 56, Bắc Tân Uyên, Bình Dương. Lô đất có diện tích 708.5m², ngang 12m, dài 60m, trong đó có 546m² thổ cư. Đất hướng Nam, đường vào rộng 7m, xe hơi ra vào thuận tiện. Vị trí cách DT746B chỉ khoảng 140m. Hẻm bê tông rộng hơn 7m, xe hơi né nhau thoải mái. Từ đất đến KCN VSIP 3 và KCN Đất Cuốc chỉ khoảng 10 phút di chuyển. Khu vực gần chợ Tân Thành, trường học các cấp trong bán kính khoảng 4km, gần khu hành chính và quảng trường xã Bắc Tân Uyên. Lô đất có diện tích lớn, mặt tiền rộng, phù hợp xây biệt thự, nhà vườn, làm nhà trọ, kho nhỏ hoặc đầu tư phân lô. Đây là lựa chọn phù hợp cho khách đang tìm đất rộng gần khu công nghiệp để đầu tư trung dài hạn. Thông tin pháp lý: Sổ hồng riêng, pháp lý đầy đủ, chính chủ bán. Giá bán: 9 tỷ 645 triệu. Liên hệ xem đất: 0775540198 (anh Dương)

9,645 tỷ VND
708.5
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