Tuổi Trẻ Rao Vặt hoàn toàn mới: Thêm tính năng, tăng hiệu quả

Diện mạo 2025 từ phiên bản nâng cấp Tuổi Trẻ Rao Vặt (TTRV): thông minh, tiện lợi, nhiều hỗ trợ hơn cho người dùng, thu hút hơn cho người xem.

Phiên bản mới hứa hẹn nhiều điều hấp dẫn cho khách hàng. Ảnh: Freepik

Đây không chỉ là một bản cập nhật, mà là bước chuyển mình mạnh mẽ trong hành trình số hóa hệ sinh thái nội dung thương mại của Tuổi Trẻ.

Giao diện “mượt” hơn

Dựa trên triết lý "đơn giản nhưng đầy đủ, đẹp nhưng hiệu quả", TTRV tái định nghĩa cách bạn tương tác với rao vặt.

Trang chủ hiện đại hiển thị danh sách tin đăng, hướng dẫn... và danh mục đa dạng (từ nhà đất, xe đến đồ điện tử, tuyển dụng).

Trang chuyên mục với những ô tin lớn, tích hợp bản đồ định vị trực quan – giúp bạn dễ dàng "check-in" vị trí sản phẩm, tính toán tiện ích xung quanh và đưa ra quyết định nhanh chóng.

Trang chi tiết tin đăng với loạt hình ảnh lớn sắc nét nổi bật đầu tin và nội dung cụ thể, chi tiết.

“Check – in” nhanh chóng nhờ bản đồ định vị

Định vị trực quan qua bản đồ giúp người xem dễ dàng tìm đến địa điểm sản phẩm, dịch vụ. Đây là điều thực sự cần thiết đối với một trang web về bất động sản, không chỉ giúp người xem dễ dàng xác định được nơi chốn cụ thể mà còn tính được tiện ích xung quanh nơi đó. Từ đó có quyết định chính xác và nhanh chóng hơn khi giao dịch.

Trang Profile người đăng tin – minh bạch và giảm tin ảo

Minh bạch, uy tín luôn là “kim chỉ nam” của Tuổi Trẻ. TTRV ra mắt một tính năng mới: trang hồ sơ của người – doanh nghiệp đăng tin.

Tại đây, người mua có thể xem:

Số lượng tin đã đăng, tin còn hoạt động, tin đã hết hạn.

Ngày tham gia hệ thống.

Nhờ đó, người xem không còn phải lo “người bán uy tín thế nào”, “tin này đáng tin hay không”. Uy tín được thể hiện bằng số liệu thật, không phải lời cam kết. Từ thông tin và mức độ uy tín của người đăng, tạo thêm niềm tin cho người mua.

Tất cả trong một với Gói dịch vụ TTRV

Ba gói cụ thể: Cơ bản: 450.000, Tiết kiệm: 750.000, Siêu ưu đãi: 3.000.000

Gói “Cơ bản” và “Tiết kiệm”: số lượng tin nhiều, tự động đẩy tin hàng ngày, gắn nhãn, hiển thị trên Tuổi Trẻ Online và thu thập thông tin khách hàng.

Hai gói này đáp ứng nhu cầu đăng tin phù hợp, tiết kiệm đến 50% so với giá mua lẻ, đầy đủ các tính năng giúp người dùng tiết kiệm thời gian nhưng vẫn đảm bảo tin đăng liên tục

Gói “Siêu ưu đãi” có thêm bài viết giới thiệu trên mục Tin tức của TTRV cộng với thiết kế riêng tin tùy chọn xuất hiện ngẫu nhiên vị trí Native ad trên Tuổi Trẻ Online.

Việc thể hiện ở hai vị trí trên đảm bảo tin đăng đạt lượt view tốt hơn thông qua việc thay đổi từ “tin quảng cáo thông thường” thành tin tức.

Tất cả được thiết kế với mục tiêu: cầu nối hiệu quả, tin cậy giữa mua và bán

Với người mua: An tâm chọn lựa, tăng thêm niềm tin

Dễ dàng xem sản phẩm thật - vị trí thật - người bán thật.

Tiết kiệm thời gian vì thông tin đủ, hạn chế rủi ro qua profile người bán.

Với người bán cá nhân: Bán nhanh, không cần hiểu công nghệ

Giao diện đăng tin trực quan, thao tác đơn giản.

Với doanh nghiệp: Giảm chi phí, thêm tính năng

Profile quản lý chi tiết tin đăng.

Tiết kiệm hơn, thêm bài viết social hỗ trợ khi mua gói dịch vụ.

Hệ sinh thái kết nối - quảng bá toàn diện

Không chỉ dừng lại ở đăng tin, TTRV thuộc hệ sinh thái của Tuổi Trẻ Online (tuoitre.vn), Tuổi Trẻ Hub (mediahub.tuoitre.vn) - Cổng kết nối, cung ứng dịch vụ thành viên Tuổi Trẻ và các kênh mạng xã hội sẽ giúp tin đăng của bạn lan tỏa trên đa nền tảng, hướng đến bạn đọc, người mua thật, doanh nghiệp thật.

Sẵn sàng trải nghiệm TTRV mới hôm nay!

Đừng bỏ lỡ cơ hội đưa sản phẩm, dịch vụ của bạn đến hàng triệu độc giả báo điện tử Tuổi Trẻ. Trải nghiệm phiên bản Tuổi Trẻ Rao Vặt 2025!

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Email: hotro@tuoitre.vn