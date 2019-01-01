Chọn Hình Thức Đăng Tin Phù Hợp

Tuổi Trẻ Rao Vặt cung cấp 2 hình thức đăng tin linh hoạt, giúp bạn tối ưu chi phí và hiệu quả quảng cáo
Hình thức đang tin linh hoạt, phù hợp với nhu cầu đăng tin không thường xuyên
Khách hàng đăng tin không thường xuyên, thời hạn mỗi tin đăng ít, số lượng sản phẩm đăng mua bán không nhiều
Tiết kiệm chi phí cho khách hàng đăng tin thường xuyên với nhiều tính năng vượt trội
Khách hàng đăng tin thường xuyên với số lượng sản phẩm phong phú. Được mức giá ưu đãi hơn so với mua điểm
Xem chi tiết bảng giá cho từng hình thức đăng tin
Nạp điểm vào tài khoản để sử dụng cho các lần đăng tin - Thời hạn sử dụng: 1 năm
|Số điểm mua
|Giá tiền (đ)
|50 điểm (tối thiểu)
|50.000
|100 điểm
|100.000
|150 điểm
|150.000
|200 điểm
|200.000
|...
|Có thể mua thêm theo nhu cầu
Chi phí điểm cho mỗi ngày đăng tin, tính theo từng danh mục
|Danh mục
|Tin Thường
|Tin Nổi Bật
|Tin Ưu Tiên
|Nhà Đất
|7 điểm/ngày
|10 điểm/ngày
|15 điểm/ngày
|Xe
|2 điểm/ngày
|7 điểm/ngày
|15 điểm/ngày
|Sản phẩm - Dịch vụ
|2 điểm/ngày
|7 điểm/ngày
|15 điểm/ngày
|Học hành - Tuyển dụng
|1 điểm/ngày
|5 điểm/ngày
|10 điểm/ngày
Chi phí để đẩy tin lên vị trí cao hơn trong danh sách
|Danh mục
|Tin Thường
|Tin Nổi Bật
|Tin Ưu Tiên
|Nhà Đất
|5 điểm/ngày
|7 điểm/ngày
|10 điểm/ngày
|Xe
|2 điểm/ngày
|5 điểm/ngày
|10 điểm/ngày
|Sản phẩm - Dịch vụ
|2 điểm/ngày
|5 điểm/ngày
|10 điểm/ngày
|Học hành - Tuyển dụng
|1 điểm/ngày
|5 điểm/ngày
|10 điểm/ngày
Chiết khấu đến 45% + Đẩy tin tự động mỗi ngày