Chọn Hình Thức Đăng Tin Phù Hợp

Giá mua điểm Nạp điểm vào tài khoản để sử dụng cho các lần đăng tin - Thời hạn sử dụng: 1 năm Số điểm mua Giá tiền (đ) 50 điểm (tối thiểu) 50.000 100 điểm 100.000 150 điểm 150.000 200 điểm 200.000 ... Có thể mua thêm theo nhu cầu

Giá Đăng tin theo danh mục Chi phí điểm cho mỗi ngày đăng tin, tính theo từng danh mục Danh mục Tin Thường Tin Nổi Bật Tin Ưu Tiên Nhà Đất 7 điểm/ngày 10 điểm/ngày 15 điểm/ngày Xe 2 điểm/ngày 7 điểm/ngày 15 điểm/ngày Sản phẩm - Dịch vụ 2 điểm/ngày 7 điểm/ngày 15 điểm/ngày Học hành - Tuyển dụng 1 điểm/ngày 5 điểm/ngày 10 điểm/ngày 💡 Ví dụ: Đăng tin Nhà đất loại Tin thường trong 7 ngày = 7 điểm/ngày x 7 ngày = 49 điểm