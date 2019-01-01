Đăng tin

Chọn Hình Thức Đăng Tin Phù Hợp

Tuổi Trẻ Rao Vặt cung cấp 2 hình thức đăng tin linh hoạt, giúp bạn tối ưu chi phí và hiệu quả quảng cáo

Phổ thông

Đăng tin theo ví Điểm

Hình thức đang tin linh hoạt, phù hợp với nhu cầu đăng tin không thường xuyên

  • Mua điểm theo ngân sách quảng cáo dự kiến của bạn
  • Sử dụng điểm cho mỗi lần đăng tin và add-on theo bảng giá
  • Ví điểm có thời hạn sử dụng 1 năm
  • Tự động gia hạn khi mua thêm điểm
Phù hợp với

Khách hàng đăng tin không thường xuyên, thời hạn mỗi tin đăng ít, số lượng sản phẩm đăng mua bán không nhiều

Tiết kiệm Khuyến nghị

Đăng theo Gói tin đăng

Tiết kiệm chi phí cho khách hàng đăng tin thường xuyên với nhiều tính năng vượt trội

  • Bao gồm số lượng tin đăng dự kiến (tin thường, nổi bật, ưu tiên)
  • Add-on làm nổi bật: đẩy tin tự động, gắn nhãn, vị trí đẹp trên Tuổi Trẻ Online
  • Mở chức năng thu thập thông tin bạn đọc quan tâm
  • Mỗi tin đăng có thời hạn cố định 15 ngày
  • Tự động gia hạn khi mua gói mới
  • Giá cố định, không tốn thêm chi phí khi TTRV tăng giá
Giá trị tối thiểu: 100.000đ
Phù hợp với

Khách hàng đăng tin thường xuyên với số lượng sản phẩm phong phú. Được mức giá ưu đãi hơn so với mua điểm

Bảng Giá Chi Tiết

Xem chi tiết bảng giá cho từng hình thức đăng tin

Giá mua điểm

Nạp điểm vào tài khoản để sử dụng cho các lần đăng tin - Thời hạn sử dụng: 1 năm

Số điểm muaGiá tiền (đ)
50 điểm (tối thiểu) 50.000
100 điểm 100.000
150 điểm 150.000
200 điểm 200.000
... Có thể mua thêm theo nhu cầu

Giá Đăng tin theo danh mục

Chi phí điểm cho mỗi ngày đăng tin, tính theo từng danh mục

Danh mục Tin Thường Tin Nổi Bật Tin Ưu Tiên
Nhà Đất 7 điểm/ngày 10 điểm/ngày 15 điểm/ngày
Xe 2 điểm/ngày 7 điểm/ngày 15 điểm/ngày
Sản phẩm - Dịch vụ 2 điểm/ngày 7 điểm/ngày 15 điểm/ngày
Học hành - Tuyển dụng 1 điểm/ngày 5 điểm/ngày 10 điểm/ngày
💡 Ví dụ: Đăng tin Nhà đất loại Tin thường trong 7 ngày = 7 điểm/ngày x 7 ngày = 49 điểm

Giá Đẩy tin

Chi phí để đẩy tin lên vị trí cao hơn trong danh sách

Danh mục Tin Thường Tin Nổi Bật Tin Ưu Tiên
Nhà Đất 5 điểm/ngày 7 điểm/ngày 10 điểm/ngày
Xe 2 điểm/ngày 5 điểm/ngày 10 điểm/ngày
Sản phẩm - Dịch vụ 2 điểm/ngày 5 điểm/ngày 10 điểm/ngày
Học hành - Tuyển dụng 1 điểm/ngày 5 điểm/ngày 10 điểm/ngày
✨ Đẩy tin giúp tin đăng của bạn xuất hiện ở vị trí cao hơn, thu hút nhiều lượt xem hơn

Ưu đãi đăng tin theo gói Combo

Chiết khấu đến 45% + Đẩy tin tự động mỗi ngày

Thông thường

Tiết kiệm 35%
Loại tin: Tin thường
Thời hạn: 14 ngày
Quyền lợi:
  • Đẩy tin lên đầu mục mỗi ngày
  • Chiết khấu 35% so với đăng lẻ

Premium

Tiết kiệm 40%
Loại tin: Tin nổi bật
Thời hạn: 14 ngày
Quyền lợi:
  • Tin đồng thời xuất hiện ở trang chủ Tuổi Trẻ Online
  • Đẩy tin lên đầu mục mỗi ngày
  • Chiết khấu 40% so với đăng lẻ

Super Premium

Tiết kiệm 45%
Loại tin: Tin ưu tiên
Thời hạn: 14 ngày
Quyền lợi:
  • Tin đồng thời xuất hiện ở trang chủ Tuổi Trẻ Online
  • Đẩy tin lên đầu mục mỗi ngày
  • Chiết khấu 45% so với đăng lẻ